Società e valori

sabato, 10.01.2026
Consenso e violenza sessuale, Maria Teresa Manente: «L’aggettivo "riconoscibile" è un attacco alle vittime»

La giurista responsabile dell’ufficio legale della rete nazionale Differenza Donna analizza il nuovo Ddl concordato tra Schlein e Meloni: dalla piena attuazione della Convenzione di Istanbul al rischio di "passi indietro" culturali. «La violenza non è un equivoco, ma un atto di potere»

Chiara Pelizzoni
Adolescenti “alieni”: l’appello ai genitori che hanno paura

Dalla tragedia di Crans-Montana al peso delle aspettative familiari: la psicoanalista Laura Pigozzi ci guida nel mondo degli adolescenti di oggi. Un invito agli adulti a "fare un passo indietro", abbandonare l'iperprotezione e riscoprire il valore educativo della frustrazione

Crans-Montana e la proprietaria che fugge con la cassa: è la metafora di una società che ha messo il denaro al centro dei propri valori

Se vengono confermati i rumours, esiste un frame video che mostra Jessica Maric mettersi in salvo preoccupandosi prima di tutto dell’incasso della serata. È l’immagine decadente di una società e di una cultura che ha usato i propri figli per fare soldi. Ma non disprezziamo quella donna, il suo comportamento è il risultato di una corresponsabilità che riguarda tutti noi

Alberto Pellai
Cinque figli e un futuro nel baratro, il grido di aiuto di Rachele

Aiuta Rachele e la sua famiglia a non perdere la casa. Fai un donazione per il Caso della settimana. Aiuta una famiglia, sostieni la missione di Associazione don Zilli

Riccardo Muti con gli strumenti del mare nel carcere di Opera

Il maestro con la sua Orchestra Cherubini il 10 gennaio terrà un concerto nel penitenziario, utilizzando gli strumenti realizzati con i legni dei barconi dei migranti e nati nei laboratori accessibili ai detenuti

Paolo Perazzolo
Crans Montana e tecnica emdr per stress post traumatico: come funziona

La psicotraumatologa Elena Simonetta spiega questa tecnica messa punto per il superamento dello stress post traumatico. L’associazione Emdr ha allertato gli psicologi per interventi a titolo volontario sulle persone coinvolte nel disastro (feriti, parenti e amici)

Fulvia Degl'Innocenti
Mattarella e la grazia di Natale: quando la clemenza restituisce il volto umano alla giustizia

Il Presidente della Repubblica ha concesso la grazia a cinque condannati, un gesto che, lontano dall'essere un mero atto arbitrario, affonda le radici nell'articolo 87 della Costituzione. L'articolo riflette sul significato profondo della clemenza: non un colpo di spugna sul passato o un'offesa alle vittime, ma una necessaria "valvola di umanità" che corregge le rigidità del sistema punitivo. In un'epoca che invoca la certezza della pena, il gesto di Mattarella ci ricorda l'antico legame tra "Grazia e Giustizia", invitando a scegliere tra un cuore di pietra e un cuore di carne

Giuseppe Anzani
La grazia di Mattarella a Franco Cioni, che uccise la moglie malata terminale, cerca altra soluzione al castigo

Il gesto del Capo dello Stato non dice che la condotta sia stata giusta. Dice che ora la pena non viene più ritenuta necessaria o proporzionata. Non legittima l’omicidio, non lo assolve, non lo riqualifica. Ci fa rammentare che si può provare pietà per una situazione umana

Giuseppe Anzani
Aiutiamo Ester e la sua famiglia sull’orlo della povertà

“Indovina chi viene a casa”, nel Municipio 9 di Milano gli anziani non sono soli

Il bilancio del primo anno del progetto promosso nel Municipio 9 da Fondazione Amplifon e Fondazione di Comunità Milano con Fondazione Aquilone e La Bottega di Quartiere. L’idea è proporre un modello di cura e relazione che punta sulla socialità

Redazione FC
Commento al Vangelo - 6 gennaio 2026

Minneapolis, l’America che spara: l’ombra del trumpismo dopo George Floyd

Francesco Anfossi
Nuovo concistoro a giugno. Il Papa riprende i lavori su sinodalità e missione sulla scia di Francesco

Don Giannino Prandelli: ecco com’è vivere da parroco nel Venezuela ferito

Luca Cereda