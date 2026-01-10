Interviste

Social
Il teologo Severino Dianich: «Vi racconto il mio Concilio Vaticano II e di come la Chiesa si aprì al mondo»

Sessant’anni fa, l’8 dicembre 1965, si concludeva l’assise voluta da Giovanni XXIII e conclusa da Paolo VI: «Lì la Chiesa si è riconciliata con la modernità e, con sguardo fiducioso, ha continuato a portare il Vangelo nella storia»

Paolo Rappellino
Lino Guanciale: «Tutti immaginano il Commissario Ricciardi con il mio volto, ma io non posso. Ecco perché»

L'attore che interpreta il Commissario, giunto alla terza serie, uscito dalla penna di Maurizio De Giovanni racconta l'evoluzione del personaggio e il suo rapporto con lui: «Tutti leggono i libri dandogli il mio volto. Tutti tranne me». Ecco perché

Elisa Chiari
Peppe Vessicchio: «Il Sanremo più brutto? Quando non c'ero io»

Il “maestro d’Italia” dopo aver spopolato all’ultimo Festival racconta la sua infanzia a Bagnoli («giocavo con l’amianto»), il papà che lo voleva architetto, l’esordio all’Ariston nel 1990 con Mia Martini: «Sanremo non sforna più talenti»
Antonio Sanfrancesco
Addio a Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano e campione della storica Coppa Davis 1976

La morte del grande tennista all’età di 92 anni. La sua intervista a Famiglia Cristiana: «Il tennis è sport individuale per eccellenza, ma giocare la Coppa Davis significa misurarsi con un’intera Nazione, non solo con sé stessi»

Ivo Romano
Commento al Vangelo - 6 gennaio 2026

Crans-Montana e la proprietaria che fugge con la cassa: è la metafora di una società che ha messo il denaro al centro dei propri valori

Minneapolis, l’America che spara: l’ombra del trumpismo dopo George Floyd

Nuovo concistoro a giugno. Il Papa riprende i lavori su sinodalità e missione sulla scia di Francesco

