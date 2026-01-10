Interviste

Sessant’anni fa, l’8 dicembre 1965, si concludeva l’assise voluta da Giovanni XXIII e conclusa da Paolo VI: «Lì la Chiesa si è riconciliata con la modernità e, con sguardo fiducioso, ha continuato a portare il Vangelo nella storia»
L'attore che interpreta il Commissario, giunto alla terza serie, uscito dalla penna di Maurizio De Giovanni racconta l'evoluzione del personaggio e il suo rapporto con lui: «Tutti leggono i libri dandogli il mio volto. Tutti tranne me». Ecco perché
Il “maestro d’Italia” dopo aver spopolato all’ultimo Festival racconta la sua infanzia a Bagnoli («giocavo con l’amianto»), il papà che lo voleva architetto, l’esordio all’Ariston nel 1990 con Mia Martini: «Sanremo non sforna più talenti»
La morte del grande tennista all’età di 92 anni. La sua intervista a Famiglia Cristiana: «Il tennis è sport individuale per eccellenza, ma giocare la Coppa Davis significa misurarsi con un’intera Nazione, non solo con sé stessi»