sabato, 10.01.2026
Economia

Mercosur, l’Europa accelera e i campi si ribellano: trattori contro l’accordo che divide l’Ue

Dalle proteste degli agricoltori a Bruxelles allo slittamento della firma dell’accordo Ue-Mercosur: un’intesa da 700 milioni di consumatori che promette miliardi all’industria europea ma spaventa il settore agricolo. L’Italia, con Giorgia Meloni, chiede garanzie su salute e reciprocità delle regole, mentre Coldiretti denuncia concorrenza sleale e standard produttivi lontani da quelli europei. Un patto che guarda al futuro, ma rischia di lasciare indietro chi lavora la terra.

Alessandro Puglia
Italia

Meloni, la sicurezza promessa che la sola repressione non riesce a mantenere

Alla conferenza stampa di fine anno ritorna più volte il tema della sicurezza: si promettono altre leggi, altra repressione, ma quello che sembra mancare è un’idea di lungo periodo che punti tenere insieme il tessuto sociale, a prevenire le marginalità prima che esplodano in violenza

Elisa Chiari
Società e valori

Consenso e violenza sessuale, Maria Teresa Manente: «L’aggettivo "riconoscibile" è un attacco alle vittime»

La giurista responsabile dell’ufficio legale della rete nazionale Differenza Donna analizza il nuovo Ddl concordato tra Schlein e Meloni: dalla piena attuazione della Convenzione di Istanbul al rischio di "passi indietro" culturali. «La violenza non è un equivoco, ma un atto di potere»

Chiara Pelizzoni
Attualità

Crans-Montana e la proprietaria che fugge con la cassa: è la metafora di una società che ha messo il denaro al centro dei propri valori

Se vengono confermati i rumours, esiste un frame video che mostra Jessica Maric mettersi in salvo preoccupandosi prima di tutto dell’incasso della serata. È l’immagine decadente di una società e di una cultura che ha usato i propri figli per fare soldi. Ma non disprezziamo quella donna, il suo comportamento è il risultato di una corresponsabilità che riguarda tutti noi

Alberto Pellai
Mondo

Minneapolis, l’America che spara: l’ombra del trumpismo dopo George Floyd

A pochi isolati dal luogo dell’uccisione di 5 anni fa del cittadino afroamericano, una donna bianca muore durante un’operazione della polizia anti immigrazione. Non è un incidente, ma il segno di un’America sempre più repressiva, dove la sicurezza diventa alibi e la protesta risponde con rabbia. Una crepa nel sistema Maga, che però si allarga sotto i colpi delle armi

Francesco Anfossi
Mondo

Due italiani liberati dal Venezuela: la storia di Gasperin, Pilieri e la speranza per Burlò e Trentini

Luigi Gasperin e Biagio Pilieri liberati dalle carceri venezuelane. Continua l'attesa per il cooperante Alberto Trentini e l'imprenditore Mario Burlò. Le parole di Meloni sulla vicenda.

Luca Cereda
Italia

Violenza sessuale, consenso riconoscibile. Gian Luigi Gatta: «Serve una legge ben ponderata, ecco perché»

Abbiamo analizzato con il professore di diritto Penale dell’Università di Milano il tema della “riconoscibilità” che sta facendo discutere il Senato e l’opinione pubblica. Ecco i problemi sul tavolo

Elisa Chiari
Attualità

Lo psicologo in classe dopo Crans-Montana: «Lacrime e più silenzio che parole»

Ivan Giacomel ha incontrato al liceo Virgilio i compagni di quattro ragazzi ricoverati in gravi condizioni: «In questa classe ho percepito che erano amici anche nella vita. Ed è proprio questo che rende il dolore ancora più profondo»

Francesca Fiocchi
Mondo

Don Giannino Prandelli: ecco com’è vivere da parroco nel Venezuela ferito

Da 25 anni in Venezuela, don Giannino Prandelli racconta la crisi, la paura e la resistenza quotidiana della sua comunità di El Callao, nel sud-est del Venezuela, tra miniere d’oro e anziani affamati, la Chiesa prova a custodire speranza e dignità.

Luca Cereda
Attualità

Crans-Montana e il richiamo dell’università ai futuri architetti: «Progettare significa anche prevenire tragedie e tutelare le persone»

La facoltà di Mendrisio in occasione del minuto di silenzio nazionale per le vittime di Crans-Montana che si terrà in Svizzera domani 9 gennaio invita gli studenti a riflettere sul ruolo etico della professione: «Capacità di un architetto è concepire spazi sicuri soprattutto per gli assembramenti»

Redazione FC
Video

Commento al Vangelo - 6 gennaio 2026

Nuovo concistoro a giugno. Il Papa riprende i lavori su sinodalità e missione sulla scia di Francesco

Dan Peterson, leggenda del basket: «Il sogno non muore mai, neanche a 90 anni»

Da Heidi a "Il ragazzo e l'airone": il genio di Miyazaki su Rai 3 nel giorno del suo compleanno

