Dalle proteste degli agricoltori a Bruxelles allo slittamento della firma dell’accordo Ue-Mercosur: un’intesa da 700 milioni di consumatori che promette miliardi all’industria europea ma spaventa il settore agricolo. L’Italia, con Giorgia Meloni, chiede garanzie su salute e reciprocità delle regole, mentre Coldiretti denuncia concorrenza sleale e standard produttivi lontani da quelli europei. Un patto che guarda al futuro, ma rischia di lasciare indietro chi lavora la terra.
Alla conferenza stampa di fine anno ritorna più volte il tema della sicurezza: si promettono altre leggi, altra repressione, ma quello che sembra mancare è un’idea di lungo periodo che punti tenere insieme il tessuto sociale, a prevenire le marginalità prima che esplodano in violenza
La giurista responsabile dell’ufficio legale della rete nazionale Differenza Donna analizza il nuovo Ddl concordato tra Schlein e Meloni: dalla piena attuazione della Convenzione di Istanbul al rischio di "passi indietro" culturali. «La violenza non è un equivoco, ma un atto di potere»
Se vengono confermati i rumours, esiste un frame video che mostra Jessica Maric mettersi in salvo preoccupandosi prima di tutto dell’incasso della serata. È l’immagine decadente di una società e di una cultura che ha usato i propri figli per fare soldi. Ma non disprezziamo quella donna, il suo comportamento è il risultato di una corresponsabilità che riguarda tutti noi
A pochi isolati dal luogo dell’uccisione di 5 anni fa del cittadino afroamericano, una donna bianca muore durante un’operazione della polizia anti immigrazione. Non è un incidente, ma il segno di un’America sempre più repressiva, dove la sicurezza diventa alibi e la protesta risponde con rabbia. Una crepa nel sistema Maga, che però si allarga sotto i colpi delle armi
Ivan Giacomel ha incontrato al liceo Virgilio i compagni di quattro ragazzi ricoverati in gravi condizioni: «In questa classe ho percepito che erano amici anche nella vita. Ed è proprio questo che rende il dolore ancora più profondo»
Da 25 anni in Venezuela, don Giannino Prandelli racconta la crisi, la paura e la resistenza quotidiana della sua comunità di El Callao, nel sud-est del Venezuela, tra miniere d’oro e anziani affamati, la Chiesa prova a custodire speranza e dignità.
La facoltà di Mendrisio in occasione del minuto di silenzio nazionale per le vittime di Crans-Montana che si terrà in Svizzera domani 9 gennaio invita gli studenti a riflettere sul ruolo etico della professione: «Capacità di un architetto è concepire spazi sicuri soprattutto per gli assembramenti»