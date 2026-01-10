Social
sabato, 10.01.2026
Diretta streaming dal Vaticano, il Concerto dalla Cappella Sistina alla presenza del Papa

Commento al Vangelo - 4 gennaio 2026

Commento al Vangelo - 1 genniao 2026

Il racconto del 2025, l'Anno dei due Papi e del Giubileo, in 4 minuti

Diretta streaming, l'udienza generale del Papa

Diretta streaming, il Papa chiude la Porta Santa e conclude il Giubileo e celebra la Messa dell'Epifania

Commento al Vangelo - 6 gennaio 2026

Diretta streaming, la Messa del Papa per il 1° gennaio

Diretta streaming, il Te Deum del Papa per il 31 dicembre

Commento al Vangelo - 28 dicembre 2025

Commento al Vangelo - 6 gennaio 2026

Crans-Montana e la proprietaria che fugge con la cassa: è la metafora di una società che ha messo il denaro al centro dei propri valori

Minneapolis, l’America che spara: l’ombra del trumpismo dopo George Floyd

Nuovo concistoro a giugno. Il Papa riprende i lavori su sinodalità e missione sulla scia di Francesco

