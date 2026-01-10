Si chiama The Playful living ed è un appartamento di 150 mq dentro allo spazio dell'Opificio 31 di Via Tortona a Milano dove vivere e crescere è semplice e piacevole. A renderlo possibile sono oggetti, materiali, luci e soluzioni d’arredo che trasformano i gesti della vita quotidiana in un gioco condiviso tra adulti e bambini. Un luogo dove, con talk, tavole rotonde e laboratori, si parla delle famiglie contemporanee, per discutere di necessità e stili di vita in cambiamento, da conciliare in modo creativo. Un progetto che unisce design e idee per perseguire un obbiettivo semplice: portare il gioco in ogni aspetto della vita quotidiana, trasformando lo spazio domestico - con soluzioni semplici e razionali – in un luogo aperto alle emozioni, alla fantasia e alla creatività. Visitabile fino a domenica 14, oggi avrà come ospite d'onore alle 18 Elisa di Francisca, schermitrice italiana campionessa olimpionica e mamma; alle 12.30, invece, Giuliana Parabiago PR & Marketing Consultant di Pitti Immagine che presenterà le importanti novità della kermesse fiorentina.