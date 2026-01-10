Social
sabato, 10.01.2026
Capodanno 2026, le immagini dei festeggiamenti nel mondo

Un presepe “naturale” che torna ad animarsi, grazie all’associa...

Presepe vivente: un'interà comunità in scena per rivivere la Notte più bella

Orazio Gentileschi: 40 capolavori ai Musei Reali di Torino

Una valle dei dinosauri nel parco dello Stelvio

Le tre suore riprendono possesso della loro casa: il Convento di Goldenstein

Lacrime, fiori e preghiere: Parigi piange le sue vittime

La commozione della città ferita che si raduna spontaneamente per ricordare le 129 vittime degli attentati terroristici: volti rigati di lacrime, candele, biglietti e messaggi nei luoghi della strage. E una domanda: «In nome di chi?»
Al Fuori Salone del Mobile una casa per le famiglie contemporanee

Si chiama The Playful living ed è un appartamento di 150 mq dentro allo spazio dell'Opificio 31 di Via Tortona a Milano dove vivere e crescere è semplice e piacevole. A renderlo possibile sono oggetti, materiali, luci e soluzioni d’arredo che trasformano i gesti della vita quotidiana in un gioco condiviso tra adulti e bambini. Un luogo dove, con talk, tavole rotonde e laboratori, si parla delle famiglie contemporanee, per discutere di necessità e stili di vita in cambiamento, da conciliare in modo creativo. Un progetto che unisce design e idee per perseguire un obbiettivo semplice: portare il gioco in ogni aspetto della vita quotidiana, trasformando lo spazio domestico - con soluzioni semplici e razionali – in un luogo aperto alle emozioni, alla fantasia e alla creatività. Visitabile fino a domenica 14, oggi avrà come ospite d'onore alle 18 Elisa di Francisca, schermitrice italiana campionessa olimpionica e mamma; alle 12.30, invece, Giuliana Parabiago PR & Marketing Consultant di Pitti Immagine che presenterà le importanti novità della kermesse fiorentina.
Sanremo, serata rock con Nannini e Pelù. Tra i giovani vince Ultimo

L'Europa nella morsa del caldo record

Commento al Vangelo - 6 gennaio 2026

Alberto Pellai
Crans-Montana e la proprietaria che fugge con la cassa: è la metafora di una società che ha messo il denaro al centro dei propri valori

Minneapolis, l’America che spara: l’ombra del trumpismo dopo George Floyd

Nuovo concistoro a giugno. Il Papa riprende i lavori su sinodalità e missione sulla scia di Francesco

