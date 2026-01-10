Social
sabato, 10.01.2026
Antonio G. Malafarina
Il potere dei sogni

Maria Stella Falco: «Ho la tetraparesi spastica, ma con la scrittura rinasco»

Attualità

«Quanta rabbia per mio figlio epilettico. Ma lui è la cosa più importante»

Attualità

Andrea De Chiara. «I miei sogni sono la vita»

Superare il dolore

Paolo Lamperti: «Ho subito la paralisi, ma nel dolore ho scorto il paradiso»

Roberto Camelia

Roberto Camelia. «Ho imparato a non fare più a pugni con la vita»

Attualità

Giovanna Romanato, sorridere alla vita in un polmone d’acciaio

Alessandro Cipriani

Alessandro Cipriani: «In giro per il mondo in sedia a rotelle»