Social
sabato, 10.01.2026
Arianna Prevedello
IL SUCCESSO DELLA CORTELLESI

C'è ancora Domani di Paola Cortellesi: perché solo dai primi minuti ho capito che sarebbe piaciuto a tutti

odio in rete

L'addio ai social di Loretta Goggi

aiuti alle famiglie

L'assegno unico è anche per i bambini che devono ancora nascere

Cinema di denuncia

Philomena, la forza di perdonare chi le ha strappato il "figlio del peccato"

Mostra del cinema

Bellocchio: la mia Benedetta, in cerca di libertà

Mostra del cinema

Sangue del mio sangue, Bellocchio spiazza Venezia

Mostra del cinema

A Bigger Splash, un'occasione sprecata

Mostra del cinema

Il mio viaggio nel dolore con Juliette Binoche

Mostra del cinema

Juliette Binoche, così una madre impara a sopportare la morte del figlio

Mostra di Venezia

"Spotlight", quegli abusi che rubarono la fede alle vittime