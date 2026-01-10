Il cardinale Zuppi: «Ucraina, si cessi il fuoco, si dialoghi e si cerchi la pace»

Cardinale Matteo M. ZuppiIl 27 ottobre 2015 da Papa Francesco è stato promosso alla sede metropolitana di Bologna, successore del Cardinale Carlo Caffarra, e ha fatto l’ingresso nella cattedrale di San Petronio il 12 dicembre dello stesso anno. Dopo aver indetto il Congresso eucaristico diocesano, apertosi il 13 novembre 2016, per la conclusione dello stesso ha accolto il Pontefice in visita nel capoluogo dell’Emilia Romagna il 1º ottobre 2017. Un anno dopo, ha partecipato alla XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, dedicato ai giovani.
È autore di pubblicazioni di carattere pastorale.
È Membro:
- del Dicastro per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale;
- dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.