Dal culto alla cultura. Di pace (oggi è bonaccia)

don Antonio Ruccia
Antonio Ruccia, nato nel 1963, è parroco della chiesa di San Giovanni Battista, direttore della Caritas di Bari-Bitonto e docente di Teologia pastorale alla Pontificia Università Urbaniana e alla Facoltà teologica di Bari. È autore di diversi libri di pastorale, tra cui: Parrocchia, quale futuro?, Queriniana, Brescia 2003 e Comunità e nuova evangelizzazione. Riflessioni sul nostro tempo e proposte pastorali, EMI, Bologna 2012. Con le Edizioni San Paolo ha pubblicato Annuncio e profezia. La svolta kerygmatica per una parrocchia d'evangelizzazione (2017).