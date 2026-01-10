Attualità
Federica Tourn
La crisi continua
Padre Ibrahim Alsabagh: «Siria, la sfida è credere alla rinascita»
religione
Cristiani ortodossi, verso lo strappo: Kiev lascia Mosca
Il Papa a Ginevra
Cec: il futuro non può essere scritto senza dialogo ecumenico
La testimone
Maria dos Anjos: «Mia zia Lucia, pastorella di Fatima»
Profughi
A Lesbo l’Europa si gioca l’anima
Attualità
Lanciano, Texas
Ecumenismo
"Il tempo del coraggio", la prima volta dei Valdesi in Vaticano
VALDESI
Accoglienza migranti, prove concrete di ecumenismo
ECUMENISMO
I valdesi ai cattolici: «Pronti a cominciare una storia nuova»