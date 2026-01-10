Social
sabato, 10.01.2026
Classe '66, metà calabrese, metà napoletano, interamente juventino A Famiglia Cristiana è stato caporedattore centrale, dopo svariati anni tra Donna Moderna, Panorama e Sole 24 Ore. Nel tempo libero legge, nuota, blatera di calcio e fa documentari o fotografie.
1945-2017

Resistenza, anche i cattolici salivano in montagna

Banche

Quando a pagare (con la vita) è il risparmiatore

Pagamenti elettronici

Bancomat per le micro-spese: chi ci guadagna e chi ci perde

Lotta alla povertà

Il reddito di dignità: azzardo o miracolo possibile?

Salute e ambiente

Vai al lavoro in bici? Più soldi in busta paga

Enti locali

Non hai i soldi per la Tarsu? Lavora per il Comune

Scandalo Volkswagen

Il vostro diesel dice la verità? Forse no

Attualità

Giuseppe Berta: «Così Marchionne punta a Gm»

Auto

In Usa matrimonio di interesse tra Fiat e sindacato

Welfare

“Povertà, ecco cosa chiediamo al Governo”