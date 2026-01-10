Social
sabato, 10.01.2026
Francesco Rosati
Sette giorni di volontariato

Gli appuntamenti

Lavoro e integrazione per i migranti

Da rifugiati a imprenditori

Salute e nuove tecnologie

Una mappa dell'acqua a Kibera

Realtà o finzione?

Non siamo buoni samaritani

Sostegno a distanza

A scuola nelle barrancas

Educazione e sviluppo

Burundi, il volto della speranza

Palestina

Istruzione, tappa necessaria verso la pace

Convegno internazionale a Roma

Il futuro della Somalia

Cooperazione internazionale

Fores, quando salute significa sviluppo

Acqua, emergenza globale

L'ultimo viaggio di Letikiros