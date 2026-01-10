Social
sabato, 10.01.2026
Giuseppe Caffulli
L'UDIENZA

«Far conoscere la Terra Santa vuol dire trasmettere il “Quinto Vangelo”»

L'antifona

Invochiamo Maria, madre dei rifugiati

Fra Alberto Joan Pari

Fra Alberto Joan Pari: «Costruiamo una casa di preghiera per le tre religioni»

L'emergenza in Medioriente è ormai gravissima

Il frate che porta speranza