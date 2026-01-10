Social
sabato, 10.01.2026
Giusi Galimberti
Giusi Galimberti
Giusi Galimberti
Giusi Galimberti è nata a Milano il 31/05/1960. Campionessa regionale di sci in gioventù, ha fatto diverse esperienze in testate sportive (Correre, Multisport/Triathlete, Nevesport, Sport Capital), oltre a uffici stampa di eventi Coni. Sempre come giornalista ha lavorato per i settori salute, moda, alimentazione e bellezza nelle redazioni di Viversani&Belli e Forma in modo naturale/Top salute, oltre a collaborare con Vitality e Glamour. Entrata nella redazione di Famiglia Cristiana, dal 1997 è caposervizio del settore Vita in casa, area dedicata a moda, design, cucina, verde, benessere e costume del settimanale. Insegnante di danza nel tempo libero, è esperta di questo settore per la testata.
il re della moda

Quando Armani ci disse: «La preghiera ha aiutato anche me»

MILANO

Arte e design: un'asta aiuta i bimbi con disagio psicologico

Attualità

"La guerra è sempre una sconfitta: fermatevi fratelli!"

Guerra

Oltre il 42 per cento delle case distrutte a Gaza

Abruzzo

Premio di giornalismo Atri anche al nostro condirettore

MONGOLIA

"Camminiamo insieme nella terra dove le religioni sono da sempre in armonia"

VATICANO

Le spoglie di Pio X tornano nel paese dove è nato

Solidarietà

In guerra la fame uccide più delle armi

GIORNATA AUTISMO

Nei negozi per bambini la raccolta per aiutare i ragazzi con autismo

VATICANO

Quella dolce carezza del Papa sulle lacrime di una mamma