Social
sabato, 10.01.2026
Iacopo Scaramuzzi
il compleanno

Bergoglio compie 85 anni, padre Narvaja: «Mio zio, il Papa? Lo vedo pieno di forza»

L'UDIENZA DEL MERCOLEDì

«Chi tratta le radici come un reperto da museo le tradisce»

udienza generale

Il Papa saluta l’autista che va in pensione e ringrazia i laici che lavorano in Vaticano

GERMANIA

Abusi, il cardinale Marx offre al Papa le dimissioni e scuote la Chiesa

i frutti dell'enciclica

Il Papa: è ora di promuovere una spiritualità ecologica

IL DOCUMENTO

Il Papa istituisce il ministero laicale del catechista

il documento

Migranti, il Papa: il futuro delle nostre società è "a colori"

UDIENZA GENERALE

«Chi serve il denaro è contro Dio, nemmeno una lacrima andrà perduta»

IL DOCUMENTO

Sfollati climatici: «Vedere o non vedere»? Il Papa scuote tutti parafransado Amleto

CEI

Vaccini, famiglia, scuola e il "welfare criminale dell'usura": gli allarmi del cardinal Bassetti