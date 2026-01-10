Attualità
sabato, 10.01.2026
Iacopo Scaramuzzi
il compleanno
Bergoglio compie 85 anni, padre Narvaja: «Mio zio, il Papa? Lo vedo pieno di forza»
L'UDIENZA DEL MERCOLEDì
«Chi tratta le radici come un reperto da museo le tradisce»
udienza generale
Il Papa saluta l’autista che va in pensione e ringrazia i laici che lavorano in Vaticano
GERMANIA
Abusi, il cardinale Marx offre al Papa le dimissioni e scuote la Chiesa
i frutti dell'enciclica
Il Papa: è ora di promuovere una spiritualità ecologica
IL DOCUMENTO
Il Papa istituisce il ministero laicale del catechista
il documento
Migranti, il Papa: il futuro delle nostre società è "a colori"
UDIENZA GENERALE
«Chi serve il denaro è contro Dio, nemmeno una lacrima andrà perduta»
IL DOCUMENTO
Sfollati climatici: «Vedere o non vedere»? Il Papa scuote tutti parafransado Amleto
CEI
Vaccini, famiglia, scuola e il "welfare criminale dell'usura": gli allarmi del cardinal Bassetti
