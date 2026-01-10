Social
sabato, 10.01.2026
Matilde Amorosi
Cinema, Tv e streaming

Brigitte Bardot e il rifugio nella Madonna: «Prego la Vergine perché il mondo non diventi disumano»

ritratto di una diva

E Dio creò B.B. Ecco chi è veramente Brigitte Bardot

intervista

Elettra Marconi: «Fu la Vergine a ispirare a mio padre l'idea del telegrafo senza fili»

DANZA IN LUTTO

Carla Fracci, la devozione a Maria: «Ogni notte, prima di dormire, mi rivolgo a lei»

LA POESIA

«Mamma, la vita sboccia sulla tua tomba», firmato Karol Wojtyla

AUGURI

Dalla sindacalista allo sportivo, il Papa abbraccia il mondo

L'attrice e Maria

Valeria Fabrizi, la madre superiora di "Che Dio ci aiuti": «Suor Costanza è come me»