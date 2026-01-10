Social
sabato, 10.01.2026
Missioni Don Bosco
Missioni Don Bosco
Missioni Don Bosco
Vetrina Onlus

Questo Natale accendi la luce in una nuova missione salesiana

Vetrina Onlus

La tua firma fa miracoli: dona il tuo 5x1000 ai Missionari di Don Bosco

Volontari in Ucraina

Emergenza Ucraina: Missioni Don Bosco accanto alla gente