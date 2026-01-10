Social
sabato, 10.01.2026
padre Renato Zilio
marocco

Quell'oasi di pace a Casablanca, nel segno di Francesco

marocco

La Chiesa di "Notre Dame de Lourdes" a Casablanca: Un faro di spiritualità e incontro multiculturale

la storia

Il campetto su cui i ragazzi di padre Modeste cercano motivi di speranza

Colloqui col Padre

Natale a Marsiglia: santons d’argilla e in carne e ossa