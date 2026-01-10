Social
sabato, 10.01.2026
Rosanna Biffi
Due volte Direttore del Cern

Fabiola Gianotti, il suo sogno di «scienza e pace» continua

in Tv

Alessandro D’Avenia parla della sua Bianca come il latte, rossa come il sangue: vediamo il film

A teatro

Lola: la vera storia di una ballerina a cui la Sla non ha tolto le ali

terza età

Gianna Coletti: «Quei tre anni a curare "la mia vecchia"»

Attualità

Don Colmegna, a capo della fondazione “Casa della carita”. «Superare la logica dei campi nomadi»

Cinema

Ida Di Benedetto: non è mai troppo tardi per scoprire l'amore

Libri

Ascesa, caduta e rinascita di una famiglia del Nordest

25 novembre

Far sentire "la voce delle donne"

Edoardo Bennato

Bennato: "Sono da zero in condotta, chiedete a mia figlia"

Società e valori

WeWorld Film Festival: contro la violenza su donne e bambini