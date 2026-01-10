Social
sabato, 10.01.2026
Sante Altizio
intervista

Perché le nuove "rivelazioni" sulla Sindone non sono affatto nuove

Sindone, reliquia della Passione

«Io ci credo: in quel telo Gesù è risorto»

ARSENALE DELLA PACE DI TORINO

Rosanna Tabasso: «Nel vangelo ho trovato la speranza»

intervista

Giorgio Marengo, il più giovane dei cardinali creati da papa Francesco, si racconta

Chiesa & Digitale

Don Luca Peyron: «Il Web ha bisogno di Vangelo»

Mese missionario

Monsignor Giorgio Marengo, in missione ai confini del mondo

Ernesto Olivero

Il Sermig, un pezzo del regno di Dio fra noi

Storie di imprenditori

«Nella mia azienda economia ed etica vanno a braccetto»