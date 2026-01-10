Attualità
sabato, 10.01.2026
Stefano Salimbeni
l'analisi
Dazi, guerre, caccia agli immigrati: l'America di Trump sempre più divisa e arrabbiata
il racconto dagli usa
"Il trumpista medio? Un bianco con le tre D: defraudato, derubato, deluso"
Usa
Via la riforma sanitaria di Obama: vittoria di Trump o vittoria di Pirro?
LA CHIESA USA
«Io non li abbandono»: padre Volmar, l'angelo degli illegali
Chiesa
Negli Stati Uniti il Papa piace a 7 persone su 10
Intervista con Jeffrey Thielman
Il manager che accoglie rifugiati da tutto il mondo: «Pura follia quella di Trump»
le proteste
«Ora bisogna combattere». L'onda delle donne sfida Trump
Perché il magnate ha vinto
Quelli che si vergognano di ammetterlo, ma hanno votato Trump
Elezioni Usa
Clinton contro Trump, la resa dei conti
Attualità
L'analisi dagli Stati Uniti: per Trump e Clinton trionfo rimandato
Leggi altro