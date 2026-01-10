Social
sabato, 10.01.2026
Vincenzo Giardina
incontro a pescara

In Africa la priorità è investire su scuole e salute: l'appello dei missionari al G7 Sviluppo

reportage

Libano in bancarotta, a Beirut anche il cioccolato è diventato amaro

Sviluppo

L’Africa "cinese" di Romano