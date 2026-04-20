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Diretta streaming, il Papa in Angola incontra i vescovi, sacerdoti, religiosi e operatori pastorali

Alle 18.30 da Luanda l'incontro di papa Leone XIV con i vescovi, i sacerdoti, i consacrati, le consacrate e gli operatori pastorali presso la Parrocchia di Nostra Signora di Fatima. La chiesa fu costruita dai frati francescani cappuccini nel 1963, in onore della Madonna di Fatima, e sotto le fondamenta fu collocata una pietra proveniente dalla città portoghese. La parrocchia fu inaugurata l'8 dicembre 1964 dall'allora arcivescovo di Luanda, Monsignor Moises Alves de Pinho