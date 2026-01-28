Foto e video
Diretta streaming: Shoah, la memoria della deportazione da Milano con Liliana Segre e il cardinale Zuppi
Giovedì 29 gennaio 2026 alle ore 18 in diretta dal Memoriale della Shoah di Milano, la cerimonia in memoria della deportazione degli ebrei dalla Stazione Centrale di Milano, iniziata il 30 gennaio 1944 con la partecipazione di Liliana Segre, partita per Auschwitz proprio quel 30 gennaio, che porterà la sua testimonianza, e il cardinale Matteo Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Intervengono anche Roberto Jarach, Presidente della Fondazione Memoriale della Shoah ed Elisa Giunipero, rappresentante della Comunità di Sant’Egidio.