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Diretta streaming, il Papa in Camerun incontra le autorità e visita l'orfanotrofio Ngul Zamba

A partire dalle 18, il primo giorno di Leone XIV nel Paese africano con l'Incontro con le autorità, la società civile e il Corpo Diplomatico nel Palazzo dei Congressi di Yaoundé e la visita all'orfanotrofio Ngul Zamba, nel quartiere di Nlongkak. La struttura è uno degli storici punti di riferimento della capitale per l'accoglienza e l'educazione di bambini orfani e minori in condizioni di grave vulnerabilità sociale. Oltre a fornire vitto e alloggio, l'orfanotrofio si impegna a garantire ai bambini l'accesso all'istruzione e alle cure sanitarie di base. Papa Leone è il terzo Papa a mettere piede in Camerun: il primo fu Giovanni Paolo II, che vi fece tappa nell’agosto del 1985 durante il suo lunghissimo pellegrinaggio in Africa, e Benedetto XVI, che invece giunse a Yaoundé nel marzo del 2009