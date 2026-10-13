Video

Al cinema arriva il documentario su San Carlo Acutis

Un ragazzo come tanti, appassionato di videogiochi, programmazione e Internet, capace però di vivere la fede con una profondità fuori dal comune. È il ritratto di Carlo Acutis che emerge da Carlo Acutis. Il giovane santo, il documentario diretto da Luca Salmaso, nei cinema italiani dal 15 al 21 ottobre nell’ambito della rassegna I Misteri della Fede di Nexo Studios.

Realizzato con la partecipazione della famiglia Acutis, il film ricostruisce la vita del giovane, morto nel 2006 a soli 15 anni, attraverso fotografie, video privati, materiali inediti e le testimonianze di genitori, amici e persone che lo hanno accompagnato nel suo cammino. Un racconto che prova ad andare oltre l’immagine del santo per restituire la quotidianità, l’ironia e la spiritualità di un ragazzo capace di parlare anche alle nuove generazioni.

Canonizzato da papa Leone XIV il 7 settembre 2025, Carlo continua a richiamare pellegrini da tutto il mondo sulla sua tomba ad Assisi. Il documentario intreccia la sua storia personale con il percorso verso la canonizzazione, mostrando come il suo messaggio continui a interrogare il presente sul rapporto tra fede, tecnologia e ricerca di senso.