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ore 9 - Diretta streaming, il Papa a Lampedusa

Il programma della visita pastorale di Leone XIV sull'isola:

Ore 9.00 – Arrivo all'aeroporto di Lampedusa. A seguire: sosta al Cimitero con omaggio floreale alle tombe, sosta alla Porta d'Europa, benedizione della targa al Molo Favaloro intitolato a papa Francesco e saluto ad alcuni migranti.

Ore 10.30 – Celebrazione della Santa Messa, con l'immagine della Madonna di Portosalvo esposta sul palco. Al termine: saluto alle Autorità, ai bambini ammalati e ai volontari.

Ore 12.30 – Partenza dall'aeroporto di Lampedusa e rientro in Vaticano.