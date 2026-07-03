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ore 9 - Diretta streaming, il Papa a Lampedusa
Il programma della visita pastorale di Leone XIV sull'isola:
Ore 9.00 – Arrivo all'aeroporto di Lampedusa. A seguire: sosta al Cimitero con omaggio floreale alle tombe, sosta alla Porta d'Europa, benedizione della targa al Molo Favaloro intitolato a papa Francesco e saluto ad alcuni migranti.
Ore 10.30 – Celebrazione della Santa Messa, con l'immagine della Madonna di Portosalvo esposta sul palco. Al termine: saluto alle Autorità, ai bambini ammalati e ai volontari.
Ore 12.30 – Partenza dall'aeroporto di Lampedusa e rientro in Vaticano.