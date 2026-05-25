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ore 11,30 - Diretta streaming, la presentazione dell'Enciclica "Magnifica Humanitas" alla presenza del Papa

In diretta dall'Aula del Sinodo in Vaticano la presentazione del Documento. Dopo l’apertura dei lavori da parte del moderatore, prenderà la parola il cardinale Víctor Manuel Fernández con un intervento sul significato teologico e dottrinale del Documento e sulle sue implicazioni per la vita della Chiesa contemporanea. Seguirà il cardinale Michael Czerny che approfondirà le ricadute sociali e le questioni legate allo sviluppo umano integrale nel contesto delle sfide globali attuali. Interverrà quindi la professoressa Anna Rowlands con una riflessione interdisciplinare sul rapporto tra Dottrina Sociale della Chiesa, migrazioni ed etica teologica. Successivamente sarà la volta di Christopher Olah che affronterà il tema dell’intelligenza artificiale e delle implicazioni etiche e antropologiche delle nuove tecnologie, seguito dalla professoressa Leocadie Lushombo che offrirà una lettura del pensiero sociale cattolico alla luce delle trasformazioni politiche e culturali globali. La conclusione dei lavori sarà affidata al cardinale Pietro Parolin con una sintesi finale e un richiamo al valore ecclesiale del Documento. A seguire interviene papa Leone XIV con il suo discorso conclusivo e la benedizione apostolica.