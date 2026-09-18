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Diretta streaming: assemblea diocesana presieduta da Papa Leone XIV

A partire dalle ore 17,30 del 18 settembre nella Basilica di San Giovanni in Laterano il Papa presiede l’Assemblea diocesana che apre ufficialmente il nuovo anno pastorale. All'incontro partecipano rappresentanti di tutte le 334 parrocchie della Diocesi. Dopo la preghiera iniziale e l'introduzione del cardinale Baldo Reina, ci saranno tre testimonianze - una famiglia, un giovane e un operatore della Caritas - e il discorso di papa Leone prima della preghiera finale.