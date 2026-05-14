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ore 17 - Diretta streaming, don Giussani, chiusura della fase diocesana della causa di canonizzazione

Nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, l’arcivescovo di Milano Mario Delpini presiede la celebrazione dei Secondi Vespri nella solennità dell’Ascensione del Signore a chiusura della fase diocesana del processo di canonizzazione del Servo di Dio Luigi Giussani, sacerdote ambrosiano e fondatore del Movimento di Comunione e Liberazione. La recita dei Vespri, in programma alle 17, è preceduta alle 16 da un percorso di letture e canti