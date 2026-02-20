Video
Diretta streaming, il convegno su Vittorio Bachelet organizzato dall'Azione Cattolica con Mattarella
A partire dalle ore 15.30 nell'Aula Magna dell'Università La Sapienza di Roma il convegno "Bachelet: uomo del presente, costruttore di futuro - L’impegno civile ed ecclesiale di Vittorio, seme di speranza a 100 anni dalla sua nascita" alla presenza del presidente della Repubblica. Un evento promosso da Sapienza Università di Roma, Azione Cattolica Italiana e Istituto per lo studio dei problemi sociali e politici Vittorio Bachelet