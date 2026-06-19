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ore 19 - Diretta streaming, il Papa a Sant'Angelo Lodigiano venera il cuore di Santa Francesca Cabrini e incontra i fedeli
Il programma della visita del Papa a Sant’Angelo Lodigiano:
Ore 18.55 – Arrivo allo Stadio comunale “Carlo Chiesa” e trasferimento alla Parrocchia dei Santi Antonio Abate e Francesca Cabrini.
Ore 19.00 circa – Incontro nella parrocchia: adorazione del Santissimo Sacramento, venerazione del Cuore di Santa Francesca Saverio Cabrini, saluto del vescovo di Lodi, Maurizio Malvestiti, e discorso del Santo Padre.
Ore 19.30 – Partenza dalla parrocchia e trasferimento allo stadio comunale.
Ore 19.45 – Decollo da Sant’Angelo Lodigiano e conclusione della visita.