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ore 12,30 - Diretta streaming, il Papa alle Canarie incontra le realtà che accolgono i migranti nel porto di Arguineguín
L'ultima tappa del viaggio apostolico di Leone XIV in Spagna è a Las Palmas de Gran Canaria dove alle 11.30 il Pontefice incontra le realtà che si occupano di accoglienza dei migranti nel porto di Arguineguín, uno dei principali punti di ingresso in Europa per chi arriva via mare dall’Africa. È stato ribattezzato il “porto della vergogna”, da quando – nel 2020 – in una sola settimana arrivarono più di 3mila migranti, lasciati in condizioni precarie