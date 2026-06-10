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ore 11.30 - Diretta streaming, il Papa in Spagna recita il Rosario all'Abbazia di Montserrat a Barcellona
Nel secondo giorno a Barcellona, seconda tappa del viaggio in Spagna, Leone XIV visita l'Abbazia benedettina di Montserrat, a circa 50 chilometri dalla città, uno dei principali luoghi di pellegrinaggio della Catalogna dove è custodita la venerata immagine della Madonna di Montserrat, detta La Moreneta ("la piccola mora"), una statua lignea della Vergine con il Bambino risalente al XII secolo, patrona della Catalogna