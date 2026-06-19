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ore 15,30 - Diretta streaming, il Papa a Pavia prega davanti alle reliquie di Sant'Agostino e incontra i fedeli

Il programma dela visita:

-Ore 15.00 – Arrivo al Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO), incontro con dirigenti, personale sanitario, bambini in cura e famiglie.

-Ore 15.45 – Arrivo alla Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro e incontro con la comunità agostiniana; saluto ai vescovi della Lombardia e ai collaboratori.

-Ore 16.15 – Celebrazione della Parola nella Basilica, venerazione delle reliquie di Sant’Agostino e discorso del Santo Padre ai vescovi, al clero, ai consacrati e ai diaconi permanenti.

-Ore 17.00 – Uscita dalla Basilica e trasferimento nel centro di Pavia; saluto ai fedeli e arrivo in Duomo, dove il Papa riceve l’omaggio dei bambini, incontra la comunità sudamericana e si raccoglie in preghiera davanti al Santissimo Sacramento e all’altare di San Siro.

-Ore 17.30 – In Piazza Vittoria incontro con la cittadinanza, saluti delle autorità civili ed ecclesiastiche e discorso conclusivo del Santo Padre.