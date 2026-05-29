Video
ore 19 - Diretta streaming, il Rosario per la pace del Papa
Leone XIV guida la recita del Santo Rosario per la pace dalla Grotta di Nostra Signora di Lourdes nei Giardini Vaticani, in occasione della chiusura del mese mariano. La preghiera si svolge in comunione spirituale con numerosi santuari mariani nel mondo, chiamati a unirsi all’iniziativa promossa dal Dicastero per l’Evangelizzazione. Tra i luoghi di culto collegati figurano, tra gli altri, i santuari di Fatima, Lourdes, Loreto, Medjugorje, Antipolo, Zarvanytsia e Annaya