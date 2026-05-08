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ore 15,30 - Diretta streaming, il Papa a Napoli incontra i sacerdoti in Duomo e poi la città in Piazza del Plebiscito

Dopo la mattinata a Pompei, Leone XIV arriva nel capoluogo campano. Il programma prevede alle 15.45 l'incontro con sacerdoti e consacrati nel Duomo dove viene esposta per l'occasione la reliquia del sangue di San Gennario. Alle 16.30 il Papa lascia il Duomo e si trasferisce in auto a Piazza del Plebiscito, dove alle 17 incontra la cittadinanza. Qui sono attese circa 30mila persone. In piazza previsto uno spettacolo dove alcuni giovani illustreranno il cammino fatto dalla chiesa di Napoli. Quindi alla fine il Pontefice entra nella basilica di San Francesco di Paola per salutare la comunità dei padri Minimi e alcune autorità. Chiude la giornata l'atto di affidamento alla Vergine Maria, e la benedizione