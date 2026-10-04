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ore 16 - Diretta streaming, da Assisi le celebrazioni per la festa di San Francesco
In diretta la celebrazione dei Secondi Vespri nella solennità del Patrono d'Italia, seguita dalla processione dalla chiesa inferiore al sagrato di quella superiore, presieduta da monsignor Felice Accrocca, vescovo di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino e di Foligno, Durante la celebrazione, prevista la distribuzione dei rami di ulivo come segno di pace, la benedizione dell’Italia e del mondo dal Cupolino della Basilica. Al termine il canto del Cantico delle Creature - musicato da padre Domenico Stella, OFMConv - nel sagrato della chiesa superiore, eseguito dalla Cappella Musicale della Basilica Papale di san Francesco in Assisi diretta dal maestro fra Peter Hrdy