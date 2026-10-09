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Disastro del Vajont, la sopravvissuta Micaela Coletti: «Lo spiego nelle scuole: non fu colpa della natura, ma dell’uomo»

Aveva appena 12 anni quando, la sera del 9 ottobre 1963, la tragedia del Vajont le portò via quasi tutta la famiglia. Micaela Coletti, sopravvissuta alla frana del Monte Toc e all’onda che travolse Longarone, racconta quei momenti drammatici, il risveglio sotto il fango e la solitudine affrontata dopo la perdita dei suoi cari. Oggi porta la sua testimonianza nelle scuole per mantenere viva la memoria.