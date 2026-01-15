Video

Elio e le Storie Tese presentano il Concertozzo 2026: «Per le persone autistiche serve inclusione concreta»

Nella sede di Monza di Pizzaut Elio e le Storie Tese hanno presentato il Concertozzo 2026 che unisce musica e solidarietà. L'appuntamento è per il 26 e 27 giugno a Biella dove si terranno talk, spettacoli, dibattiti e stand informativi a ingresso gratuito. Il ricavato sarà devoluto a Pizzaut e in particolare a CasAUTentica, un progetto per avviare le Palestre di Autonomia Abitativa per i ragazzi autistici (video di Maria Lucia Tangorra)