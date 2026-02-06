Video

Giuseppe Notarstefano (AC): «La prospettiva sinodale è fondamentale per la Chiesa di oggi»

Il presidente nazionale dell’Azione Cattolica Italiana, chiude il Convegno nazionale degli Assistenti di Azione cattolica ad Assisi con un bilancio segnato da gratitudine e soddisfazione per giornate intense di formazione, comunione e confronto tra esperienze ecclesiali.

Al centro della riflessione, il cammino sinodale, indicato come una prospettiva necessaria per rigenerare la Chiesa e rispondere alle sfide di un tempo frammentato e segnato da divisioni e guerra. Un percorso che, secondo Notarstefano, richiama la comunità cristiana a ricostruire legami, promuovendo cura, servizio e unità.

Intervista a cura di don Guido Colombo