Video

Grazia Ofelia Cesaro con "Ballare sotto la pioggia" vince il Premio “Pontremoli Città del Libro e della Famiglia” 2026

È Ballare sotto la pioggia. Famiglie, separazioni e rinascite di Grazia Ofelia Cesaro (Feltrinelli) il libro vincitore della quinta edizione del premio “Pontremoli Città del Libro e della Famiglia”, riconoscimento dedicato alle opere che raccontano, con sguardo narrativo e sociale, il mondo delle relazioni familiari.

La giuria, presieduta da Francesco Giorgino, aveva selezionato una sestina finale di grande varietà e intensità: Fai un bel respiro e ascolta di Donata Maria Biase (Baldini+Castoldi), Ballare sotto la pioggia di Grazia Ofelia Cesaro (Feltrinelli), Il sorriso di Elena. L’amore è più forte di Andreea Porcilescu (Sperling & Kupfer), Scialacca di Kristine Maria Rapino (Sperling & Kupfer), Supereroi in affido. Storie di bambini accolti in famiglia di Daniele Racca (San Paolo) e Nel cuore del figlio di Pierluigi Vito (Città Nuova).

Accanto al premio principale, Ballare sotto la pioggia ha ottenuto anche il riconoscimento della giuria giovani, una delle novità di questa edizione, che ha coinvolto nuove generazioni di lettori nella valutazione delle opere in concorso.

La giuria ha inoltre assegnato una menzione speciale fuori sestina a Due anime di Alice Canale a sottolineare il valore e la qualità di un’opera che si è distinta nel panorama delle candidature.

Intervista a cura di Chiara Pelizzoni