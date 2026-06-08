Video

L'algoritmo secondo il Vangelo - Dentro la Magnifica Humanitas, la prima enciclica di papa Leone

Papa Leone XIV dedica la sua prima enciclica al rapporto tra umanità e intelligenza artificiale, affrontando temi cruciali come dignità umana, potere delle Big Tech, algoritmi, lavoro, guerra, comunicazione, educazione e transumanesimo. In questo approfondimento di Telenova, con il contributo di teologi, vaticanisti e giornalisti dei magazine San Paolo, analizziamo i punti chiave del documento che potrebbe segnare una nuova fase della Dottrina Sociale della Chiesa nell'era dell'IA. Tra i temi affrontati:

La dignità umana nell'epoca degli algoritmi

Il significato di "disarmare l'intelligenza artificiale"

Il rapporto tra IA, politica e democrazia

Silicon Valley, Big Tech e regolamentazione

IA e sistemi d'arma autonomi

Transumanesimo e futuro dell'uomo

Educazione, informazione e verità

Le metafore di Babele e Gerusalemme

Un confronto approfondito per capire come custodire l'umano nell'epoca dell'intelligenza artificiale.