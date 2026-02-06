Video

«L'Azione Cattolica è uno spaccato di Chiesa sinodale con i laici protagonisti»

Monsignor Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Azione Cattolica Italiana, traccia un bilancio positivo del convegno nazionale degli assistenti, dedicato al tema “Voi stessi date loro da mangiare” e allo stile sinodale come provocazione per il servizio ecclesiale.

Il presule sottolinea l’intensità delle giornate, sia per la qualità degli approfondimenti teologico-pastorali sia per la forza delle relazioni e della fraternità tra gli assistenti, descrivendoli come uno “spaccato di Chiesa” in cui i sacerdoti operano in autentico spirito sinodale accanto ai laici protagonisti.

Al centro del confronto, la necessità di ripensare il volto della Chiesa in chiave sinodale, mettendo a fuoco comunione, partecipazione e corresponsabilità in vista della missione. Un cammino reso ancora più significativo dalla cornice di Assisi, nel contesto dell’ottavo centenario legato a San Francesco, figura indicata come fonte di energia e ispirazione per la vita della Chiesa e dell’Azione Cattolica

Intervista a cura di don Guido Colombo