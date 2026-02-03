Video

L'invisibile: Ninni Bruschettaì è Matteo Messina Denaro, la scena dell'arresto: «Potevano mandarmi almeno un generale...»

In tv la fiction "L'invisibile La cattura di Matteo Messina Denaro". Una scena dalla miniserie tra Ninni Bruschetta, che interpreta il boss mafioso, arrestato dopo trent'anni di latitanza, e Lino Guanciale, nel ruolo del colonello del ROS Lucio Gambara. Un botta e risposta emblematico con i carabinieri sulla volante: «Chi mi ha tradito?». La risposta: «Nessuno, i ragazzi hanno fatto solo il loro lavoro»