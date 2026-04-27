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L’Origine del Sublime

È in edicola, in questi giorni, L’Origine del Sublime (Edizioni San Paolo, 144 pagine, 14 euro), il primo dei 5 volumi che, in compagnia di Maria di Nazaret ci accompagna dal mediocre al sublime. In questo percorso, don Fabio Rosini, biblista e una delle voci più originali della Chiesa, ci racconta come vivere, ogni giorno, la gioia della fede. «Il vero impossibile necessario è il sublime», spiega don Rosini. «Noi ci rassegniamo al mediocre, ma non siamo nati per questo: il sublime sembra impossibile, ma Dio può realizzarlo in noi». E nei giorni del Festival Biblico, dedicato al tema “Il potere del limite”, aggiunge: «Il limite è il luogo dove ci si fida di Dio. Il luogo dove noi siamo costretti a vivere la realtà, a essere creature, dove la povertà è uno spazio che hanno gli altri per volerci bene. Il limite è anche il momento in cui sperimenti la tenerezza e l’affetto altrui».