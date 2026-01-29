Video

Matilde è vissuta solo 46 ore, ma ci ha insegnato cos'è l'amore vero

In occasione della 48° Giornata per la vita la testimonianza di Francesca, mamma di Matilde nata e vissuta solo 46 ore. «Ci hanno detto che aveva una sindrome incompatibile con la vita e proposto di abortire. Matilde è nata in mezzo all'affetto mio, del padre, del fratellino Michele, dei nonni e degli zii. è stata con noi il tempo che le era concesso insegnandoci cos'è l'amore vero». Sul numero di Famiglia Cristiana in edicola da giovedì 29 gennaio la storia integrale di Francesca e della sua piccolina, e l'intervista alla conduttrice Arianna Ciampoli, una vita professionale dalla parte dei più piccoli