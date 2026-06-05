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Mattia Ferrari interviene sul caporalato in Calabria e la difesa dei migranti. occorre salvarli in mare e accoglierli e integrarli sulla terra ferma
Don Mattia Ferrari, cappellano di Mediterranea human saving commenta i tragici fatti di Amendolara e dice: "C'è bisogno di una cultura dell'accoglienza diffusa". Nell'immagine di copertina don Mattia Ferrari,il comandante della Mare Jonio, Filippo Peralta, il cardinale di Napoli, don Mimmo Battaglia e la presidente di Mediterranea Saving Humans, Laura Marmorale.