Social
Home page>Foto e video>Video>Chi porta la fiaccola po...

Video

Video
Chi porta la fiaccola porta con sé il desiderio profondo di un’umanità che chiede pace, incontro, lealtà

Sotto la sede di Famiglia Cristiana, in piazza Wagner a Milano, la redazione si è fermata ad attendere il passaggio della fiamma olimpica. Un gesto semplice, ma carico di senso. La fiamma che nasce a Olimpia attraversa i secoli e arriva fino a noi come segno vivo di pace, fraternità e responsabilità condivisa. Non è solo un evento sportivo: è un messaggio che parla ai popoli e li rappresenta.

Come ha ricordato il direttore Don Stefano Stimamiglio, chi porta la fiaccola porta con sé il desiderio profondo di un’umanità che chiede pace, incontro, lealtà. È uno spirito che interpella anche il giornalismo: raccontare, spiegare, stare dentro la storia con uno sguardo che unisce.

Per questo Famiglia Cristiana sceglie di essere presente, con i servizi sul sito e sull’edizione cartacea, sentendosi parte di quella umanità che non smette di sperare. In questo spirito olimpico, l’attesa della fiamma diventa anche affidamento: perché le Olimpiadi siano tempo di pace, di confronto leale e di gioia condivisa, nel segno della fraternità.