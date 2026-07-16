Video
Il pane di Altamura non è solo un simbolo della Puglia: è la storia di Teresa e Graziella, conosciute da tutti come le "nonne di Altamura".
l pane di Altamura ha due custodi d'eccezione: Teresa e Graziella, le "nonne di Altamura".
Da quasi novant'anni condividono il tavoliere, il pane e un sapere tramandato di generazione in generazione. Oggi quella tradizione richiama persone da tutto il mondo e racconta un patrimonio che continua a vivere attraverso gesti semplici e quotidiani.
Nel reel la loro storia.